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عدن - ياسمين التهامي - سعودي يكشف عن مبادرة من الدولة لصرف6مكيفات للمستحقين مجانا..ويوضح طريقة الحصول عليها

كشف صانع محتوى على التيك توك، عن مبادرة جديدة من الدولة لصرف 6 مكيفات لجميع المواطنين المستحقين مجانا .

وقال خلال مقطع فيديو: " المكيفات تصل إلى باب المنزل مع التركيب مجانا".

وتابع: " لتعرف إذا كنت مستفيد من المبادرة أولا لا بشرح لكم الطريقة على النحو التالي: -

- الدخول إلى غوغل وكتابة في البحث "كفاءة الطاقة"

- الدخول إلى رابط المركز السعودي لكفاءة الطاقة

- اختيار مبادرة الاستبدال



اقراء ايضاً :

- إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد ، ثم تظهر " أنت مؤهل للحصول على دعم 6 مكيفات"

- التوجه إلى أحد متاجر المكيفات، وإبلاغهم بالرغبة في الاستفادة من كفاءة الطاقة، ويتم منحهم الهوية الوطنية للتأكد أنك مستحق، وبعد ذلك تختار المكيف المناسب لك.

وأشار إلى ضرورة معرفة عدة أشياء وهي "التوصيل والتركيب سيكون مجانا، المكيف المدعوم من الدولة سعره لا يزيد عن ألف ريال، فإذا كان سعر المكيف 1200 ريال ستدفع 200 ريال فقط .

وتابع، عند تركيب المكيف الجديد سيتم نزع المكيف الموجود، والشيء الأهم لتستفيد من هذه المبادرة أن يكون عمرك 21 عاما فأكثر.