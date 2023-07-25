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عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة سارة للوافدين .. أمر ملكي سعودي مفاجئ ولأول مرة سيسعد الجميع في هذه اللحظات

أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية أن صدر أمر ملكي بإلغاء السعودة عن 13 مهنة داخل المملكة، مما يسمح للوافدين بالعمل بها وتوفير فرص عمل جديدة، ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ومن بين المهن التي تم إلغاء السعودة عنها، مدير المبيعات، وكاتب الحسابات، والسكرتارية، وأمين المخازن، والصيادلة، والتمريض، والمحاسبين، وبائعي المحلات، ووظائف قطاع الأمن، ومسؤول العلاقات العامة الحكومية، ومدير شؤون العاملين، ومديري الموارد البشرية، وعمل المحاسب الحكومي، والعمل في وظائف الجمارك، وكاتب شؤون أفراد، وكاتب شؤون العاملين، وكاتب الاستقبال الفندقي، وكاتب الاستقبال للمرضى، وبعض وظائف في قطاع التعليم.

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يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الحكومة السعودية إلى تطوير بيئة العمل وتوفير فرص عمل للمقيمين والوافدين، ويعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار في المملكة.