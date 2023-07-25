بالتزامن مع موسم الرياح.. ارتفاع قياسي لأسعار الأسماك في عدن جنوبي اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - ارتفعت أسعار الأسماك في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن) إلى مستويات قياسية، مع قلة المعروض جراء الرياح الموسمية.



وقال سكان محليون لـ "يمن شباب نت" إن سعر كيلو السمك نوع "ديرك" وصلت اليوم الاثنين إلى 20 ألف ريال، في حين بلغ سعر الكيلو الواحد من "الثمد" 12 ألف ريال، والبياض إلى 8 ألف ريال.



وأضافوا أن الإقبال على أسواق الأسماك بات ضعيفا للغاية، نظرا لارتفاع أسعاره وانهيار العملة الوطنية وارتفاع البطالة في أوساط المواطنين.



ويأتي هذا الارتفاع الكبير جراء شحة الأسماك بفعل موسم الرياح الموسمي الذي يبدأ في يوليو من كل عام وينتهي في سبتمبر.



يشار إلى أن ارتفاع اسعار الوقود وتصدير الأسماك إلى الخارج هي الأخرى أسباب أدت لبقاء أسعار الأسماك مرتفعة على مدار العام.

