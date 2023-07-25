وزير الدفاع اليمني يشارك في افتتاح معرض الصناعات الدفاعية التركية في إسطنبول

المنامة - ياسر ابراهيم - شارك وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعري، اليوم الثلاثاء، في حفل افتتاح فعاليات المعرض السادس عشر للصناعات الدفاعية التركية "IDEF" في مدينة إسطنبول.



وتخلل الحفل العديد من كلمات الترحيب أبرزها كلمة نائب رئيس الجمهورية جودت يلماز ووزير الدفاع التركي يشار أولر، فيما اختتم الاحتفال بكلمة مرئية مسجلة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان شكر فيها جميع الوفود المشاركة.



وعقب الحفل طاف الفريق الداعري في عدد من أجنحة المعرض، مطلعا على عدد من الآليات والمنتجات الدفاعية المتنوعة، مستمعا إلى شرح مفصل من المختصين عن الصناعات الدفاعية المعروضة ودورها.



وانطلقت اليوم فعاليات معرض "آيدف 2023" في إسطنبول، والذي يعد واحدا من أبرز معارض الصناعات الدفاعية حول العالم، على أن يستمر لغاية 28 يوليو/ تموز الجاري.



وتنظم النسخة الـ16 من المعرض هذا العام، حيث بات على مدى النسخ الماضية منصة هامة للترويج والتسويق والتعاون في مجال الدفاع والأمن.



وينظم المعرض برعاية رئاسة الجمهورية التركية، في مركز "توياب" للمعارض والمؤتمرات بمدينة إسطنبول، بمشاركة 1461 شركة من 55 بلدا.



وفي كلمة خلال الافتتاح، قال رئيس الصناعات الدفاعية في الرئاسة التركية خلوق غورغون، إن المعرض سيشهد عرض أحدث التقنيات والأنظمة التي ابتكرتها شركات الصناعات الدفاعية المحلية والعالمية.



وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد المعرض أيضا توقيع عدد كبير من الصفقات ووضع أسس تعاون جديدة بين الشركات، مشيرا أنه من المتوقع عقد 4912 اجتماعا ثنائيا بين الوفود والهيئات، وتوقيع 120 اتفاقية.



ولفت إلى أن بلاده تصدر 230 نوعا من منتجات الصناعات الدفاعية إلى 170 دولة.



من جانبه، قال نائب مدير وقف تعزيز القوات المسلحة التركية، صادق بياديه، إن "آيدف" يعد رابع أكبر معرض من نوعه في العالم، حيث يشارك فيه 689 شركة تركية، و772 شركة أجنبية.

