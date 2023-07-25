شبوة.. الرمال توقف حركة السير بالخط الساحلي الدولي للمرة الثالثة خلال يوليو الجاري

المنامة - ياسر ابراهيم - شكا مسافرون وسائقو النقل، اليوم الثلاثاء، من توقف حركة المرور بالخط الساحلي الدولي جراء طمر الرمال المتحركة للطريق الاسفلتي بمنطقة النشيمة في مديرية رضوم جنوبي محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.



وأفادت مصادر مطلعة لـ"يمن شباب نت"، بأن مهمة رفع الكثبان الرملية المتحركة موكلة لمقاول وفق عقد مبرم بينه وبين صندوق صيانة الطرق المركز الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن إلا أن مستخلصاته المالية لا تدفع له بانتظام ما يدفعه لتوقيف العمل بين الحين والآخر.



وتسبب طمر الرمال المتحركة للطريق الاسفلتي بوقف الطريق الساحلي الدولي الرابط بين شبوة ومدينة المكلا بمحافظة حضرموت وسط تعثر لمئات المسافرين والشاحنات التجارية.



ورغم كثرة المناشدات والمطارات المرفوعة لقيادة السلطة المحلية بمحافظة شبوة للتعامل مع هذه المشكلة إلا أنها لم تتدخل بحجة مسؤولية صندوق صيانة الطرق عن هذا الملف.

