"العرادة" يحذر من خطورة الرضوخ لابتزاز المليشيا الحوثية واستثمارها لمعاناة اليمنيين

المنامة - ياسر ابراهيم - حذر عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن اللواء سلطان العرادة، اليوم الثلاثاء، من خطورة الرضوخ لابتزاز الميليشيا الحوثية واستثمارها لمعاناة اليمنيين.



ووفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أكد العرادة خلال لقائه بالسفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، أن "ميليشيات الحوثي الإرهابية تستغل الملفات الانسانية لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية".



وشدد على ضرورة اتخاذ مواقف جادة وحازمة من قبل المجتمع الدولي تجاه تعنت ميليشيات الحوثي الإرهابية وإصرارها على زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وتهديد خطوط التجارة العالمية وممرات الملاحة الدولية.



وأشار العرادة إلى مواصلة المليشيا الأعمال العسكرية والتحشيد وتجنيد الأطفال ومصادرة الرواتب وحصار المدن وإغلاق الطرق والتنكيل بالمواطنين ونهب الممتلكات العامة والخاصة.



وجدد العرادة التأكيد على دعم مجلس القيادة الرئاسي كافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإحلال السلام الشامل والعادل والمستدام القائم على المرجعيات الأساسية.



يأتي ذلك في ظل استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، رفضها لكافة المبادرات والمقترحات المقدمة من الحكومة الشرعية والسعودية بشأن آلية صرف رواتب موظفي الدولة في المناطق الخاضعة للمليشيا.



كما لفت عضو المجلس الرئاسي، خلال اللقاء إلى أهمية الدور الأمريكي في حشد المواقف الدولية لدعم الحكومة من أجل تجاوز التحديات الاقتصادية وتخفيف حدة المعاناة الانسانية وتحسين مستوى الخدمات والأوضاع المعيشية للمواطنين.



من جهته أكد السفير الأمريكي حرص بلاده على استقرار ودعم اليمن والالتزام بتهيئة الظروف لعملية سياسية شاملة.

