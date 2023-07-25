سقطرى.. حريق هائل يلتهم سوقا شعبيا في مدينة حديبو

المنامة - ياسر ابراهيم - التهم حريق هائل، اليوم الثلاثاء، سوقا شعبيا لبيع الخضروات في مدينة حديبو مركز محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن الحريق الذي اندلع ظهر اليوم في سوق الخضروات بمديرية حديبو، خلف أضرارا كبيرة في ممتلكات الباعة، حيث تسبب باتلاف ما بين 10 إلى 15 بسطة لبيع الخضار، مؤكدة عدم وقوع أي خسائر بشرية.



وأشارت إلى أن الأسباب ما تزال مجهولة، لكن مصادر نقلت عن مجموعة من الباعة قولهم إنه تم استدعائهم قبل يومين إلى مركز الشرطة في حديبو، وطلب منهم إخلاء المكان، بحجة توسيع الملعب الذي يقع بجوار السوق.



وأوضحت المصادر، أن مؤسسة خليفة بن زايد الإماراتية المستثمر للمجمع السمكي قامت بعمل صناديق خاصة لبيع الخضروات في المجمع الذي يبعد عن السوق العام حوالي اثنين كيلو متر، وطلبت منهم تحويل البسطات إلى المجمع هو ما رفضه الباعة.



فيما رجحت مصادر أخرى، أن الحريق طبيعي نتيجة الرياح الموسمية التي يشهدها الأرخبيل هذه الأيام.



يشار إلى أن سقطرى تخضع لسيطرة تشكيلات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا منذ يونيو 2020.

