مقتل طفل في قصف لمليشيات الحوثي الإرهابية على تجمعات سكنية جنوبي الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل طفل في العاشرة من عمره، اليوم الثلاثاء، بقصف من طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية على تجمعات سكانية جنوب الحديدة غربي اليمن.



أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة لمليشيا الحوثي الإرهابية قصفت تجمعات سكانية في منطقة دوباس شمال غرب مديرية حيس.



وأضافت المصادر، أن القصف أسفر عن استشهاد الطفل جواد علي صالح الشعبي، فيما أصيب المواطن مختار عبدالله، برصاصة قناص لمليشيا الحوثي الإرهابية في ريف المديرية ذاتها.



يشار إلى أن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تواصل هجماتها على القرى والأحياء السكنية في مختلف المناطق جنوب الحديدة، ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين بينهم أطفال ونساء.

