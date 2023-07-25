بينهم ضابط ومسؤول بالانتقالي.. مقتل ثلاثة وإصابة اثنين أخرين بانفجار عبوة ناسفة شرقي أبين

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل ثلاثة وأصيب أخرين بينهم ضابط ومسؤول محلي في المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة شرقي محافظة أبين جنوبي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن "قائد الكتيبة الأولى في اللواء الثالث دعم وإسناد صدام السعدي رئيس فرع المجلس الانتقالي بمنطقة امبقيرة عارف مكني والجندي غسان عوض قتلوا بانفجار عبوة ناسفة في مديرية مودية".



وأوضحت، أن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم في منطقة امبقيرة بوادي عومران شرق مودية دون أن تتسبب بأي خسائر وبعدها تم اكتشاف عبوة ثانية.



وأضافت المصادر، أنه وأثناء محاولة الاقتراب من العبوة لتفكيكها مساء اليوم انفجرت ما أدى إلى عن سقوط ثلاثة قتلى وإصابة جنديين آخرين، مشيرة إلى أنه يعتقد أن العبوة تم تفجيرها عن بعد.



ويعد هذا الهجوم هو الثالث من نوعه الذي تتعرض له قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين والثاني في مديرية مودية خلال الشهر الجاري.

