صنعاء.. مليشيا الحوثي تغلق محلات الأغاني والأفلام 

المنامة - ياسر ابراهيم - بدأت مليشيا الحوثي سلسلة جديدة من الهجمات على بعض محلات بيع المسلسلات والأغاني في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.

وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي أغلقت يوم الثلاثاء سلسلة جديدة من المحلات المعنية ببيع أسطوانات الأفلام والسي دي والفلاشات والمسلسلات والأغاني والأفلام دون أي إشعار مسبق.

وبحسب المصادر تعمد مليشيا الحوثي إلى إغلاق المحلات التجارية وتختمها بالشمع الأحمر، ومكتوب عليها "مغلق من قبل مديرية الوحدة"، في عدد من شوارع أمانة العاصمة.

وكانت مليشيا الحوثي قد شنت هجمات منتظمة على القطاع الخاص بما فيها المدراس وكبار الشركات والمستشفيات والجامعات والمصانع والمخابز وصولا إلى المحلات التجارية متناهية الصغر كمحلات بيع الاسطوانات والمسلسلات.

يأتي هذا بعد أيام من قرار المليشيا فصل الطلاب عن الطالبات بجامعة صنعاء، وتخصيص ثلاثة للدراسة لكلا من الجنسين، في قرار عكس التفكير والنهج الذي تنتهجه المليشيا على خطى داعش.

جدير بالذكر ان هذه الحملات ضد محلات الأغاني بعد إغلاقها محلات أخرى؛ بحجة انها مخالفة لما يزعمون بالهوية الإيمانية، وأنها تؤخر النصر حسب زعمهم.