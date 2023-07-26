صنعاء.. وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح "عدنان الحرازي" المختطف من قبل مليشيا الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - نظّم العشرات من موظفي القطاع الخاص في صنعاء، اليوم الاثنين، مظاهرة طالبت باستعادة أعمالهم في شركة اقتحمتها مليشيا الحوثي قبل أشهر، في تحرك جماهيري جديد ضد المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران.



الموظفون من "شركة برودجي سيستمز" وعائلاتهم وأنصارهم تظاهروا اليوم الاثنين مرة أخرى، أمام مكتب النائب العام بعد شهر من فض مليشيا الحوثي اعتصام لهم في ميدان السبعين بصنعاء.



وتحدى المتظاهرون الإجراءات الحوثية، ونظموا وقفة سلمية وأكدوا أن تحركاتهم حقوقية دون أي دوافع سياسية، مطالبين بإطلاق مدير الشركة عدنان الحرازي وإعادة فتحها للعمل بعد سبعة أشهر من إغلاقها.



وتعد التظاهرة هي الرابعة وفقاً للبيان الصادر من الوقفة، مشيراً إلى أن أسرة المختطف الحرازي والموظفين يريدون إطلاق سراحه، ومنع أجهزة الأمن والمخابرات الحوثية من اقتحام الشركات وتعطيلها.



وطالب المتظاهرون من الموظفين بتحويل الحرازي إلى النيابة والسير في محاكماته إن كانت هناك أدلة عليه، بشفافية وعدالة وإعادة فتح شركتيه التي اقتحمهما الحوثي.