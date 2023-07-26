واشنطن تجدد تأكيد دعمها المتواصل لليمن في المجالات الاقتصادية والمالية

المنامة - ياسر ابراهيم - جددت الولايات المتحدة، الثلاثاء، مواصلة دعمها للحكومة اليمنية في مواجهة التحديات في القطاعين المالي والاقتصادي.

جاء ذلك على لسان السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن خلال لقائه بوزير المالية اليمني، سالم بن بريك، وفقا لوكالة سبأ.

وأكد السفير الأمريكي، مواصلة بلاده تقديم الدعم لليمن ودعم الجهود والإصلاحات الحكومية لمواجهة التحديات في القطاعين المالي والاقتصادي، وتجاوز التحديات بما يساهم في تحقيق الاستقرار والتحسن الاقتصادي.

وكان وزير المالية قد تطرق خلال اللقاء إلى التحديات الكبيرة في الموازنة والإيرادات، وتفاقم المعاناة الإنسانية والأوضاع الخدمية، خصوصاً في ظل استمرار توقف تصدير النفط؛ بسبب الهجمات الحوثية.

وجدد وزير المالية تأكيد اليمن حاجتها للتمويل الخارجي المستدام على المدى القصير والمدى المتوسط؛ للإسهام في إيجاد المعالجات اللازمة والسريعة للأوضاع المالية والاقتصادية.