مأرب.. مقتل وإصابة 10 أشخاص بانفجار مقذوف من مخلفات الحرب بوادي عبيدة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب عشرة أشخاص من أسرة واحدة، الثلاثاء، بانفجار مقذوف من مخلفات الحرب بمحافظة مأرب شمال شرقي صنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن مواطنا يدعى "فضل المقرحي" والذي كان يعبث بالصاروخ، ما أدى لإنفجاره ومقتل رب الأسرة وزوجته وخمسة من أطفاله وإصابة إثنين آخرين، بمديرية وادي عبيدة شرقي مأرب.

وشهدت محافظة مأرب، وعدد من المحافظات اليمنية، حوادث مماثلة جراء إنفجار مقذوفات من مخلفات الحرب، وأدى لسقوط العديد من المدنيين، في الوقت الذي تواصل فيه الألغام الحوثية استهداف المدنيين بمختلف المحافظات اليمنية.

يأتي هذا بعد ساعات من مقتل ثلاثة أطفال بانفجار مقذوف من مخلفات الحرب في مخيم للنازحين بمحافظة مارب.