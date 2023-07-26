مأرب تحتفي بتخرج دفعتين من شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات

المنامة - ياسر ابراهيم - احتفى فرع شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بمحافظة مأرب، الثلاثاء، بتخريج دفعتين من دورات تخصصية.

وخلال التدشين، قدم المتخرجون في الدفعتين الثامنة والتاسعة من دورة مهارات قتالية، عددا من العروض القتالية التي عكست مستوى المهارات والفنون القتالية التي اكتسبوها خلال الدورة.

وحسب وكالة سبأ، فقد أكد قائد فرع شرطة حراسة المنشآت العميد علي دومان، ان هذه الدفعتين ستمثلان إضافة نوعية لشرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات كسابقاتها.

وقال دومان، إن هذه الدفع تعمل بتكامل مع الأجهزة الأمنية والشرطية الأخرى لتعزيز الامن والاستقرار واحباط المخططات التي تستهدف النيل من الامن المجتمعي وسكينته، من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية والجماعات الإرهابية الأخرى المتحالفة معها.

ولفت العميد دومان الى النجاحات الأمنية المحققة لمختلف الأجهزة الأمنية والشرطية في المحافظة في تعزيز الامن والاستقرار واحباط العديد من العمليات الإرهابية.

