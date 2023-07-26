عدن.. حبس مسؤول سابق بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام أثناء فترة عمله

المنامة - ياسر ابراهيم - اتهمت نيابة الأموال العامة، ونيابة الصحافة والمطبوعات بعدن، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي سابقا، محمد حلبوب، بالتشهير والإساءة، وكذا التستر على متهمين بالاستيلاء على اموال البنك.

ووفق بلاغ رسمي نشر على حساب ديوان النيابة العامة، فقد تم حبس المتهم "محمد حسين حلبوب" على ذمة التحقيق معه بواقعة التسهيل بالإستيلاء على المال العام أثناء عملة في إدارة البنك الاهلي اليمني.

وحسب البلاغ، فقد اتهمت النيابة، حلبوب، بواقعة التشهير والإساءة للنيابة العامة في وسائل الإعلام كذباً بقيامها بالتقصير بالقبض على المتهمين بالإستيلاء على أموال البنك الأهلي اليمني، بينما لم يقم بالإبلاغ عنهم والتستر عليهم منذ قيامهم بالفعل قبل ثلاثة أشهر.