شكرا لقرائتكم خبر عن بكاميرا خلفية بدقة 200 ميجا بكسل.. سعر ومواصفات هاتف Realme 11 Pro Plus والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بكاميرا خلفية بدقة 200 ميجا بكسل.. سعر ومواصفات هاتف Realme 11 Pro Plus

طرحت شركة ريلمي هاتف جديد تحت إسم Realme 11 Pro Plus والذي يعد ضمن هواتف الفئة المتوسطة، ويقدم الهاتف مجموعة من المواصفات الرائعة حيث يأتي بشاشة أموليد منحنية، بالإضافة إلى معالج من نوع MediaTek Dimensity 7050. مواصفات هاتف Realme 11 Pro Plus اقراء ايضاً : شاشة الهاتف يأتي الهاتف بشاشة منحنية الأطراف من نوع AMOLED وبمساحة 6.7 إنش وبجودة الـ 1080×2412 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. مساحة التخزين يأتي الهاتف بثلاث إصدارات من حيث سعة التخزين الداخلية، حيث يأتي الإصدار الأول بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجا بايت، أما الإصدار الثاني فيأتي بسعة 512 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجا بايت، والإصدار الثالث يأتي بسعة 1 تيرا بايت مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجا بايت. نظام التشغيل يأتي الهاتف بنظام التشغيل أندرويد. الكاميرا الأمامية يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5. الكاميرا الخلفية يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 200 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F/1.7، أما الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F/2.2، أماةالكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F/2.4. معالج الهاتف يأتي الهاتف بمعالج جديد من شركة ميديا تيك من نوع Dimensity 7050 مع معالج رسومي من نوع Mali-G68. بطارية الهاتف يأتي الهاتف ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 100 واط. أبعاد ووزن الهاتف يأتي الهاتف بأبعاد تبلغ 161.6×73.9×8.7 ملم مع وزن يبلغ 183 جرام . ألوان الهاتف يأتي الهاتف بثلاث خيارات من الألوان، هم الأسود اولذهبي والأخضر. سعر هاتف Realme 11 Pro+ لهاتف متوفر في السوق المصري بسعر 15000 جنيه للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام، وبسعر حوالي 15000 جنيه للنسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر، كما أن الهاتف متوفر في الإمارات للنسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر حوالي 1350 درهم .

كانت هذه تفاصيل خبر بكاميرا خلفية بدقة 200 ميجا بكسل.. سعر ومواصفات هاتف Realme 11 Pro Plus لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.