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عدن - ياسمين التهامي - علي الطلاق ماآكل..شاهد: ضيف سعودي يغضب بعد دعوته لتناول ذبيحة وقام صاحبها بتصويرها
وثق مقطع فيديو متداول، ردة فعل غاضبة من شخص، بعد دعوته لتناول ذبيحة قام صاحبها بتصويرها.
وأوضح المقطع، صاحب "العزيمة"، وهو يقوم بالترحيب بضيوفه ويقول: "حياكم الله، يا مرحبا ومسهلا، أنتم ضيوف علينا".
ورفض أحد الضيوف، تناول الطعام، معبرًا عن غضبه من قيام صاحب العزيمة بتصويرها قائلًا: "يا أخي إحنا ضيوف تجمعوا علينا البشر وصور وخرابيط وكذا".
وأقسم الضيف ألا يقترب من العزيمة بعد تصويرها، قائلًا: "الله لا يعفو عنكم وهذي العزيمة".
وحاول الحضور تهدئته، وإثناءه عن قراراه بعد الأكل إلا أنه صمم على موقفه، وأقسم بالطلاق ألا يتناولها قائلًا: "عليا الطلاق ما آكل".
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