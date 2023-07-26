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عدن - ياسمين التهامي - الكشف عن "نبتة" شهيرة مفيدة لمرضى السكري.. وهذا ما يحدث للجسم عند تناول 10 جرامات يوميا

تعتبر الحلبة من النباتات المفيدة لصحة الإنسان، نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من العناصر الغذائية التي يمكن الاستفادة منها، سواء بطحن بذورها وتناولها كمشروب ساخن. وكشف خبراء عن فوائد الحلبة لـ مرضى السكري، وذلك حسبما جاء في موقع، " healthline". اقراء ايضاً : للحلبة تأثيرات إيجابية على صحة مرضى السكري، لأن أليافها الغذائية تساهم في ضبط نسبة السكر بالدم وتقلل من مقاومة الإنسولين بالجسم. تساعد بذور الحلبة في تحسين كيفية استخدام الجسم للسكر وزيادة كمية الأنسولين التي يتم إطلاقها، لذلك تدعم بعض الدراسات الحلبة كعلاج فعال في خفض نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري. وجدت دراسة أخرى أن تناول جرعة يومية من 10 جرامات من بذور الحلبة المنقوعة في الماء الساخن قد تساعد في السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني. أشارت دراسة أخرى إلى أن تناول المخبوزات ، مثل الخبز المصنوع من دقيق الحلبة ، قد يقلل من مقاومة الأنسولين لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني. تنص المعاهد الوطنية للصحة على أنه في هذه المرحلة يكون الدليل ضعيفًا لقدرة الحلبة على خفض نسبة السكر في الدم.

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