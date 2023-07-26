إب.. وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بماس كهربائي داخل بئر

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي ثلاثة أشخاص وأصيب اثنين آخرين، الليلة الماضية، جراء تماس كهربائي داخل بئر كانوا يعملون بداخله شمالي مدينة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن خمسة عمال كانوا يعملون في بئر ماء في منطقة المغيره التابعة لمديرية المشنة الواقعة إلى الشمال من مدينة إب، أصيبوا بتماس كهربائي أثناء استخدام الكهرباء للإضاءة في الليل ونقلوا إلى طوارئ مستشفى الثورة العام.



وأوضحت المصادر أن ثلاثة عمال توفوا على الفور وهم (فؤاد أحمد هزاع أحمد ـ 30عاما)، و( جمال علي نعمان اليفرسي ـ 25 عاماً)، و (ردمان عبدالله هزاع الحجري ـ 23 عاماً)، فيما تم انقاذ حالتين واتخاذ الإجراءات المناسبة.



ووفقا للمصادر فإن الشخصين الناجين حتى الآن هما أخوين شقيقين من سكان "المغيره" ويدعيان (هزاع ويوسف أحمد هزاع حاتم) وجرى نقلهم إلى القسم الجراحي في العناية المركزة .

