بينهم ايرانيون.. الداخلية اليمنية تعلن إحالة 16 متهماً بقضايا المخدرات للمحكمة الجزائية المتخصصة

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، إحالة حالة 16 متهماً بينهم إيرانيون على ذمة قضايا حيازة والاتجار بالمخدرات في محافظة المهرة، إلى النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت (شرقي اليمن).



وأوضحت في بيان نشره موقع الوزارة، أن إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة المهرة، أحالت أمس الثلاثاء، إحالة (16) متهماً بينهم (امرأتان) على ذمة قضايا حيازة مواد مخدرة لغرض الإتجار والترويج، إلى النيابة الجزائية المتخصصة في حضرموت، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.



ونقل البيان عن مدير إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة المهرة، النقيب عارف سعيد عسكري، قوله إن قائمة المحالين الـ 16 بينهم متهمين (إيرانيين) بجريمة جلب مواد مخدرة تزن نحو (3 أطنان) من الحشيش المخدر و (147) كيلو من مادة الشبو، إضافة إلى متهمين آخرين تم ضبطهم متلبسين بحيازة مخدرات بغرض ترويجها.



وأضاف أن هؤلاء المتهمين بقضايا المخدرات هم الدفعة الثانية التي يتم إحالتها لجزائية حضرموت منذ تعيينه في منصبه، لافتا إلى أنه سيعقبها إحالة دفعة أخرى إلى الجزائية عقب استكمال الإجراءات القانونية.



وجدد عسكري التأكيد على مواصلة جهود مكافحة المخدرات وتعقب المتاجرين والمروجين لها في البر والبحر، للقضاء على هذه الآفة التي تفتك بالشباب وراح ضحيتها الكثير منهم وتسببت بمشاكل اجتماعية وارتفاع نسبة ارتكاب الجريمة.

