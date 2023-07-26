شكرا لبحثكم عن خبر للدفاع عن الحوثي .. صحفي اردني يطالب بمنحه الجنسية اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طالب صحفي اردني بمنحه الجنسية اليمنية .

ووجه الصحفي وحيد الطوالبة طلبه هذا الى عبدالملك الحوثي وجماعته.

وقال الطوالبة انه يريد استكمال ماتبقى من حياته في صنعاء مدافعا عن جماعة الحوثي.

ويأتي طلب الطوابلة هذا في حين تتخذ حكومة بلاده موقفا رافضا للانقلاب الحوثي في اليمن.

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