شكرا لبحثكم عن خبر زيادة قياسية في واردات الوقود بموانئ الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف تقرير أممي حديث أن واردات الوقود إلى موانئ الحديدة شهدت زيادة قياسية، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال تقرير حديث لمنظمة الأغذية والزراعة إنه تم استيراد أكثر من مليون طن متري من منتجات الوقود عبر ميناءي الحديدة والصليف، الخاضعين لمليشيا الحوثي، خلال الفترة بين يناير ويونيو الماضي.

وأضاف أن هذه الكمية من الوقود تمثل رقماً قياسياً مقارنة بالفترة نفسها من العامين الماضيين.

وبحسب التقرير، فإن أسعار الوقود تراجعت بشكل أسرع في مناطق سيطرة الحوثيين عن مناطق نفوذ الحكومة.

وأشار إلى أن أسعار الديزل ظلت مستقرة نسبياً في مناطق الحكومة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما انخفضت في مناطق الحوثيين، في الأشهر الأخيرة، مدعومة جزئياً بانخفاض أسعار النفط الخام العالمية.

ومنذ سنوات، تعتمد الحكومة على النفط كمورد رئيسي لتغطية عملية الإنفاق العام، وهي تواجه تحديات صعبة للإيفاء بالتزاماتها تجاه ملفات عدة، أبرزها دفع مرتبات موظفي القطاع العام، وتقديم الخدمات الأساسية، والحفاظ على الاستقرار النسبي للعملة الوطنية.