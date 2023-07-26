شكرا لبحثكم عن خبر شرطة المهرة تعلن إحالة 16 متهمًا بقضايا مخدرات إلى النيابة الجزائية بحضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت شرطة محافظة المهرة، أمس الثلاثاء، إحالة 16 متهما بقضايا المخدرات بينهم إيرانيين إلى النيابة الجزائية المتخصصة في حضرموت.

وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة المهرة، عارف عسكري، إن إدارة مكافحة المخدرات أحالت اليوم، 16 متهماً بينهم إيرانيين على ذمة قضايا حيازة مواد مخدرة لغرض الإتجار والترويج، إلى النيابة الجزائية المتخصصة في حضرموت، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، أن الإيرانيين متهمين بجريمة جلب مواد مخدرة تزن نحو (3 أطنان) من الحشيش المخدر و (147) كيلو من مادة الشبو.

وأشار إلى أن المتهمين الآخرين تم ضبطهم متلبسين بحيازة مخدرات بغرض ترويجها، موضحا أن هذه الدفعة الثانية التي يتم إحالتها لجزائية حضرموت.

وجدد عسكري، التأكيد على مواصلة جهود مكافحة المخدرات وتعقب المتاجرين والمروجين لها في البر والبحر، للقضاء على هذه الآفة التي تفتك بالشباب وراح ضحيتها الكثير منهم وتسببت بمشاكل اجتماعية وارتفاع نسبة ارتكاب الجريمة.