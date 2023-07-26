شكرا لبحثكم عن خبر النيابة العامة تصدر توضيحاً بخصوص واقعة إعتقال رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصدرت النيابة العامة بمحافظة عدن توضيحا بخصوص واقعة اعتقال رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي اليمني الدكتور محمد حسين حلبوب. وجاء في التوضيح: صرح مصدر مسؤول في ديوان النيابة العامة بعدن إن نيابة الأموال العامة و نيابة الصحافة والمطبوعات والنشر محافظة عدن بانه قد تم حبس المتهم محمد حسين حلبوب على ذمة التحقيق معه بواقعة التسهيل بالإستيلاء على المال العام أثناء عملة في إدارة البنك الاهلي اليمني، وكذلك من قبل نيابة الصحافة بواقعة التشهير والإساءة للنيابة العامة في وسائل الإعلام كذباً بقيامها بالتقصير بالقبض على المتهمين بالإستيلاء على أموال البنك الأهلي اليمني، بينما لم يقم بالإبلاغ عنهم والتستر عليهم منذ قيامهم بالفعل قبل ثلاثة أشهر.

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