شكرا لبحثكم عن خبر استشهاد وإصابة 6 في استهداف إرهابي حوثي بعبوة ناسفة لطقم عسكري من محور طور الباحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استشهد أربعة وجرح إثنان آخرون من مقاتلي القوات المشتركة محور طور الباحة، باستهداف إرهابي حوثي غادر لطقم عسكري بعبوات ناسفه زرعت على طريق مرور الأطقم أثناء عودة المقاتلين من تعزيز الجبهة.

وأفادت المصادر أن العبوات الناسفه كان عددها أربع عبوات، زرعت متفرفقه ومموهة بنفس لون الاحجار المحاذية للطريق وتفجيرها عن بعد وانفجرت إحداها فور مرور الطقم العسكري والأخرى عند وصول المسعفين بينما فكك فريق الهندسه عبوتين أخرى على مقربه من المكان قبل تفجيرها.

وأوضح المصدر أن تفجير العبوات كان مصحوبا بإطلاق نار كثيف من عناصر حوثية تسللت إلى تباب النباب القريبة من الطريق غرب جبهة الاكبوش - المقاطرة قبل أن يتم التصدي لها وتفكيك ماتبقى من العبوات والاستمرار في ملاحقة مشتبهين بالتواطؤ مع العناصر الإرهابية الإجرامية الحوثية.

تأتي هذه الجرائم الإرهابية بالتزامن مع حملة ملاحقة وضبط عناصر خلايا حوثية إرهابية في مدينة التربة بالشمايتين وكذلك في المقاطرة منهم متورطين في جريمة اغتيال الموظف الأممي والتخادم مع المليشيات الإرهابية الحوثية والعمل على تنفيذ مخطط اسقاطها للمناطق المحررة بعد اغراقها بالجرائم والفوضى والاعمال الإرهابية.

من جهتها عبرت قيادة محور طور الباحة عن حزنها الشديد لفقدان كوكبة من أبطال المحور المخلصين الانقياء، وتوعدت قيادة المحور برد مزلزل انتصارا لدماء الشهداء والجرحى.

كما عبرت عن تعازيها لأسر وذوي الشهداء الأبرار وفي مقدمتهم القائد البطل العميد ركن سالم كلح المعماي، مبتهلا الى الله عز وجل ان يمن بالشفاء للجرحى الميامين.