كثبان رملية تقطع خط شبوة - المكلا

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يزيد بن سلمان - شبوة - تسببت الكثبان الرملية في قطع خط شبوة - المكلا بمنطقة النشيمه الساحلية جنوب محافظة شبوة

و شكا مسافرين من تكدس اكوام الرمال المتحركة في خط النشيمه الدولي الرابط بين العاصمة عدن - شبوة - حضرموت و عتق - المكلا .

و طالب المسافرين السلطات المحلية في محافظة شبوة فتح الطريق امام المسافرين العالقين وسط الرمال تحت اشعة الشمس الحارقة.

حيث تتكرر عملية انقطاع الخط بسبب الرمال المتحركة يوميا وسط تجاهل السلطة.

و يتكرر المشهد سنويا بسبب عدم اعتماد معدات للطريق من قبل صندوق صيانة الطرق.

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