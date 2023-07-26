شكرا لبحثكم عن خبر إلغاء لاصق التأشيرات في جوازات اليمنيين القادمين للسعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت السفارة اليمنية في الرياض، صباح اليوم الثلاثاء، إن الحكومة السعودية ألغت إجراءات وضع لواصق التأشيرات في جوازات اليمنيين القادمين للسعودية بمختلف أنواعها.

وأوضحت السفارة أنها "تلقت نسخة من تعميم صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية قضى بالسماح بدخول مواطني عدد من الدول من بينها بلادنا دون وجود لواصق التأشيرات الذي يتم وضعه بسفارات المملكة العربية السعودية في الخارج لاستكمال إجراءات القدوم للسعودية بشكل نظامي".

وأشارت السفارة إلى أن "الحكومة السعودية قررت إلغاء لاصق تأشيرات (العمل، الزيارة، الإقامة) الصادرة من بعض سفاراتها وممثلياتها في الخارج وشمل القرار عدد من الدول من بينها اليمن ابتداءً من غدٍ الأربعاء الموافق 26 يونيو 2023م".

وبينت السفارة أن "الحكومة السعودية أقرت السماح لجميع شركات الطيران نقل المسافرين القادمين إلى السعودية من حاملي تأشيرات "العمل، الزيارة، الإقامة" في الدول المشار إليها دون وجود لاصق على الجواز، كما كان يعمل به سابقًا بحيث يكون التأكد من صلاحية التأشيرة عبر رمز الاستجابة السريعة QR المطبوعة على ورقة مقاس A4 التي تحتوي على جميع معلومات التأشيرة الخاصة بالمسافر.