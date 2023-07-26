شكرا لبحثكم عن خبر مسجدي يفتتح مشروع ملاعب القاقين الرياضية شرق مدينة المكلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

خاص

افتتح الكابتن حسن صالح مسجدي المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت مشروع ملاعب القاقين الرياضية الذي نفذته مؤسسة الجمال للعشب الاخضر بمعية المهندس صالح بامخشب مدير المشاريع بمكتب الوزارة بالمحافظة والشيخ علي بامخشب مدير المشروع. والشيخ صالح بامخشب عضو الإدارة وفادي سالم حقان رئيس إتحاد الإعلام الرياضي بساحل حضرموت وبحضور جمع من الشخصيات والأعيان والشباب بمنطقة القاقين شرق مدينة المكلا .

وعقب قص شريط الافتتاح القى المدير العام لمكتب الشباب والرياضة بالساحل كلمة نقل في مستهلها تحيات الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي لجميع الشباب والرياضيين بافتتاح هذا المشروع الحيوي الرياضي لأبناء هذه المنطقة خاصة والمديرية عامة .

وقال إن حضرموت اليوم شهدت وتشهد مزيدا من المشاريع للقطاع الخاص في القطاع الشبابي والرياضي وذلك لما تتمتع به من مميزات لرجال المال والاعمال في الداخل والخارج وتوفير بيئة ملائمة ومقومات تساعد على الجذب الاستثماري في المحافظة .

وأشار إلى أهمية هذا المشروع الحيوي الذي سينعش المنطقة بالحراك الشبابي والرياضي وتكون قبلة لهواة لعبة كرة القدم بهدف تفريغ طاقاتهم ومواهبهم الكروية المهارية وتحافظ على سلامتهم من الاصابات .

وأكد أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي محافظ حضرموت حريصة على تشجيع وتحفيز افتتاح مثل هكذا مشاريع كان على المستوى الرسمي والمؤسسي أو الفردي تخدم القطاع الشبابي والرياضي.

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وكان الشيخ صالح بامخشب قد ألقى كلمة نيابة عن إدارة المشروع أعرب فيها عن سعادته بالتسهيلات التي تقدمها السلطة المحلية ومكتب الشباب والرياضة بالمحافظة والتي كان لها الفضل في استكمال هذا المشروع الرياضي .

مؤكداً أن حرص إدارة المشروع توفير البيئة الملائمة والمناسبة التي تشجع الشباب على ممارسة هواياتهم المفضلة وخاصة لعبة كرة القدم الأكثر شعبية وإثارة ومتعة .

مشيراً إلى أن المشروع يشتمل على ملعب للشباب والكبار واخر للبراعم والناشئين وجاهز لاحتضان المناسبات الشبابية والرياضية المختلفة .

شاكرا جهود الجميع ممن شارك في مراسيم الإفتتاح وإظهار هذا الحدث الرياضي الاستثماري بما يليق بشباب حضرموت وأهلها .

عقب ذلك جرت مباراة كروية بهذه المناسبة جمعت فريقي نصر القاقين والقلعة ببويش قدم فيها اللاعبين اروع فنون اللعبة من مهارات غيرها أسفرت عن فوز النصر الذي توج بكأس المناسبة .