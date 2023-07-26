شكرا لقرائتكم خبر عن شاب سعودي يشتري ساعة يد بأكثرمن سبعة ملايين ريال..والجدل يحتدم في دول الخليج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاب سعودي يشتري ساعة يد بأكثرمن سبعة ملايين ريال..والجدل يحتدم في دول الخليج

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شاب سعودي يشتري ساعة يد بمبلغ كبير للغاية.

وأظهر الفيديو الشاب وهو يأخذ ساعة يد بعدما عرف أن سعرها 7 ملايين و475 ألف ريال.

اقراء ايضاً :

سعودي يشتري ساعة ثمنها 7 ملايين ريال

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع مصور لشاب سعودي أعلن فيه شراء ساعة يد قيمتها 1.8 مليون دولار أمريكي.

ووثق مقطع الفيديو دخول الشاب السعودي إلى المتجر وانتقائه ساعة نالت إعجابه حيث سأل عن ثمنها الذي قدر بـ7 ملايين ريال سعودي.

Advertisements

الشاب السعودي طلب من متابعيه تقدير قيمة الساعة

وطلب الشاب السعودي ارتداء الساعة قبل إتمام عملية الشراء، كما طلب من متابعيه خلال بث مباشر تقييم ما إذا كانت ساعة اليد تستحق هذا المبلغ الضخم.

وعقب شراء الساعة، خرج من المتجر واستمر في تصوير ساعة اليد وهي في معصمه، وعلق قائلا: "ما شاء الله تبارك الله.. الله يعطيني خيرها ويكفيني شرها".