ملك العناوين الصحفي الكبير عيدروس عبدالرحمن .. في ذمة الله

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يزيد بن سلمان - شبوة - ملك العناوين .. الصحفي الكبير عيدروس عبد الرحمن في ذمة الله نسال المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وأفراد أسرته الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

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