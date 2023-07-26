شكرا لبحثكم عن خبر محافظ الضالع يتفقد سير العمل في مشروعي طريق الازارق وجحاف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الضالع/ محمد الجبلي

تفقد محافظ محافظة الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح صباح اليوم الأربعاء سير العمل في مشروع طريق مديرية الازارق، ومشروع طريق مديرية جحاف واطلع على سير العمل بالمشروعين الذي يجري تنفيذهما بتمويل من البنك الدولي.

وخلال الزيارة اطلع المحافظ بمعية وكيل المحافظة لشؤون المشاريع فاروق الحسني، ووكيل المحافظة لشؤون المنظمات أكرم قاسم ، إلى جانب مدير عام شرطة المحافظة العميد أحمد قائد القبه، ومدير عام مكتب الأشغال العامة المهندس عبدالرحمن فريد ، ومدير عام مديرية الازارق المحامي علي هادي الحسني، أطلعوا على سير العمل وما قد تم إنجازه في المشروعين، حيث شدد المحافظ على ضرورة مواصلة العمل بنفس الوتيرة لضمان سرعة الإنجاز لما من شأنه التخفيف من معاناة المواطنين في المديريتين.

واستمع المحافظ من الجهات المنفذة لطبيعة سير العمل، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل إدارة الاشغال العامة بالمحافظة والسلطتين المحليتي في الازارق، وجحاف، وتعاون الأهالي في سبيل مواصلة أعمال الشق والسفلتة وإستكمال مراحل المشروعين في الوقت المحدد، مؤكداً حرص وإهتمام قيادة السلطة المحلية بالنهوض بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين من خلال ربط المديريات بعاصمة المحافظة وكذا ربط القرى والمناطق بالمديريات وببعضها البعظ والعمل على تسهيل التنقل بينهم.