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عدن - ياسمين التهامي - مشهورة سعودية تكشف عن مشروب اليهود المفضل.. شاهد: ردة فعلها وشقيقتها بعد تناوله

كشفت خبيرة العلاقات الزوجية وصانعة المحتوى، أسماء السياري، عن مشروب اليهود المفضل.

وأظهر الفيديو أسماء السياري، تجلس داخل سيارة، برفقة شقيقتها صانعة المحتوى يوشا السياري، وقامت بإعداد المشروب اليهودي. لافتة إلى أن اليهود يتناولون هذا المشروب كل صباح مثل تناول أهل الخليج القهوة.

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وأشارت خلال الفيديو إلى أن المشروب يتكون من بيبسي وحليب، وقامت بسكب كمية من اللبن داخل كوب ثم وضعت كمية من البيبسي.

وعندما تناولت وشقيقتها المشروب، لم يعجبهما طعمه، وطلبت منها شقيقتها أن ترمي أكواب المشروب .

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