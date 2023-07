بناء مسجد ضخم في أحد أشهر المجمعات الترفيهية في لندن (صور)

كشفت صحيفة The Mail on Sunday البريطانية أن مليارديرا مسلما حصل على إذن يسمح له ببناء مسجد ضخم في أحد أشهر المعالم السياحية بين ساحة بيكاديلي وحي ٍ"سوهو" بوسط لندن.

والملياردير آصف عزيز (56 عاما) رجل أعمال معروف باسم "السيد ويست إند"، في إشارة للمنطقة التي يركز استثماراته العقارية فيها بوسط العاصمة البريطانية، هو مالك مبنى Trocadero الشهير كمركز ترفيه وتسوق بين ساحة بيكاديلي وحي "سوهو" بوسط لندن، وقد حصل على إذن بتحويل قسم منه إلى "مركز إسلامي" يضم مسجدا يسع 390 مصليا.

Billionaire Asif Aziz is building a three-story mosque in one of central London’s most famous entertainment complexes, the Mail on Sunday reported.

The mosque will be located inside the Trocadero, between Piccadilly Circus and