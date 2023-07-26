شكرا لقرائتكم خبر عن بناء مسجد ضخم في أحد أشهر المجمعات الترفيهية في لندن (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بناء مسجد ضخم في أحد أشهر المجمعات الترفيهية في لندن (صور)

كشفت صحيفة The Mail on Sunday البريطانية أن مليارديرا مسلما حصل على إذن يسمح له ببناء مسجد ضخم في أحد أشهر المعالم السياحية بين ساحة بيكاديلي وحي ٍ"سوهو" بوسط لندن.

والملياردير آصف عزيز (56 عاما) رجل أعمال معروف باسم "السيد ويست إند"، في إشارة للمنطقة التي يركز استثماراته العقارية فيها بوسط العاصمة البريطانية، هو مالك مبنى Trocadero الشهير كمركز ترفيه وتسوق بين ساحة بيكاديلي وحي "سوهو" بوسط لندن، وقد حصل على إذن بتحويل قسم منه إلى "مركز إسلامي" يضم مسجدا يسع 390 مصليا.

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Billionaire Asif Aziz is building a three-story mosque in one of central London’s most famous entertainment complexes, the Mail on Sunday reported.

The mosque will be located inside the Trocadero, between Piccadilly Circus and

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وكان عزيز، طلب إذنا في 2020 لبناء مسجد يسع 1000 شخص داخل المركز الذي اشتراه في 2005 بأكثر من 220 مليون استرليني، إلا أن مجلس وستمنستر البلدي، رفض طلبه بعد اعتراض شديد من السكان ومن جماعات اليمين المتطرف، طبقا لما أكد متحدث باسم لجنة التخطيط التابعة للمجلس.

وقال المتحدث إن لجنة التخطيط في مجلس وستمنستر البلدي عادت ووافقت قبل شهرين على طلب آخر قدمته شركة Criterion Capital التي يشغل عزيز منصب رئيسها التنفيذي، يذكر فيه أنه سيقوم بتطوير أصغر، بحيث يملأ المسجد مساحة كانت تشغلها سينما "مترو" في المركز، وأصبحت بعد إغلاقها في 2006 شاغرة، وأن بإمكانه افتتاح المسجد بعد أشهر.

وورد في التقرير عن آصف عزيز، المولود في ملاوي والمالك لمحفظة عقارية يزيد حجم استثماراتها عن ملياري إسترليني، تعادل مليارين و600 مليون دولار، أنه سيبني المسجد عبر "مؤسسة عزيز" الخيرية، وهي المالكة لمبنى Trocadero الذي تم بناؤه في 1896 كمطعم، ومع الزمن تحول إلى أحد المجمعات الترفيهية الأكثر شهرة بوسط لندن.