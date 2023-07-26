مليشيا الحوثي الإرهابية تفرض ضرائب جديدة على التجار في منافذها الانفصالية

المنامة - ياسر ابراهيم - بدأت مليشيا الحوثي الإرهابية، بفرض ضرائب جديدة على جميع الحركة التجارية في منافذها الانفصالية الجمركية بدون أي مستندات رسمية حتى الآن، وبدون أي وجه حق.



وقالت مصادر تجارية لـ"يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران فرضت ضريبة جديدة بدون أي أوراق على جميع التجار في منفذ نهم الانفصالي الجمركي بصنعاء بلغت 14% على كل صاحب رقم ضريبي.



كما فرضت مليشيا الحوثي ضرائب جديدة على كل تاجر لا يمتلك رقما ضريبيا بنسبة تبلغ 28% من قيمة الحمولة، وفق المصادر.



وأشارت المصادر، إلى إضراب عشرات التجار في منافذ نهم الانفصالية الحوثية احتجاجا على القرارات والإجراءات التعسفية الحوثية.



وتفيد المعلومات بأن التجار حددوا موعدا يوم السبت القادم للاحتجاج على القرارات الحوثية الانفصالية التي تدمر القطاع الخاص وترهق كاهل المواطن.



يشار إلى أن مليشيات الحوثي الإرهابية استخدمت أساليب متعددة وحجج ومبررات مختلفة لابتزاز التجار ونهبهم في إطار حملة ممنهجة تستهدف الاستيلاء على القطاع التجاري.

