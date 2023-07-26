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عدن - ياسمين التهامي - "حفل زفاف" مواطن سعودي من عروس مصرية يثير تفاعلا بمواقع التواصل (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه لـ"حفل زفاف" مواطن سعودي من عروس مصرية على أنغام الموسيقى المصرية، ما أثار تفاعلا كبيرا.

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث يظهر احتفال عدد كبير من الأهل والأصدقاء بزواج العروسين، وقيامهم وتفاعلهم مع الموسيقى الشعبية والرقص على إيقاعها داخل قاعة أفراح كبيرة.

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من: اليمن الآن

وتفاعل نشطاء "تويتر" مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "يا حلوهم أهل مصر"، وأضاف آخر: "الله يسعدهم ويوفقهم يارب".