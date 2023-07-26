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عدن - ياسمين التهامي - السعودية ودول خليجية أخرى تفرح المواطنين والمقيمين بزيادات شهرية على الراتب ابتداء من هذاالتاريخ

من المتوقع أن يرتفع نمو الوظائف الجديدة في دول الخليج من %3 إلى %5 هذا العام بعد التباطؤ في الربع الثاني، وسط ارتفاع مرتقب للرواتب بمعدل %5 هذا العام، وسط سوق توظيف مزدهر مدفوع بالثقة القوية في السوق وزيادة الاستثمارات.

وجدت دراسة شركة كوبر فيتش المتخصصة في التوظيف أن الوظائف العقارية في دول الخليج سجلت زيادة بنسبة %8 في الربع الثاني، إلى جانب استمرار الطلب على المهنيين ذوي الخبرة في إدارة الأصول والمرافق.

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وقالت الشركة الاستشارية: «يوجد حالياً نقص في المهنيين ذوي الخبرة في تقييم التهديدات والطب الشرعي والاستجابة للحوادث، مما يجعل التوظيف تحدياً، حيث أظهرت قطاعات أخرى تحسينات مثل الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي، والتي شهدت ارتفاعاً في الربع الثاني مع دفع الحكومات المحلية لرقمنة الخدمات والعمليات، مما خلق الحاجة إلى البيانات رؤى مدفوعة وفرص عمل».

في غضون ذلك، كشفت شركة كوبر فيتش، أن خلق فرص العمل في المنطقة انخفض بنسبة %3 في الربع الثاني، مقارنة مع نمو بنسبة %2 في الربع السابق، في انعكاس للسوق خلال فترة العطلة. وأضافت: «إنه ليس تأثيراً سلبياً على سوق الوظائف في الخليج، حيث كان هذا متوقعاً بعد أن شهدت المؤسسات بداية أبطأ للربع بسبب شهر رمضان ثم إجازتي العيد إلى جانب بداية أشهر الصيف».