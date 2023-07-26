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عدن - ياسمين التهامي - أهم مواصفات هيونداى سوناتا 2024 وسعرها فى السوق السعودى

أعلنت شركة هيونداى الكورية عن أسعار أحدث إصدار من سوناتا 2024، حيث أثارت ضجة في صناعة السيارات منذ عرضها في معرض سيول للسيارات هذا العام للتنقل، و فى مقال اليوم سوف نستعرض اليكم، أهم مواصفات هيونداى سيارة سوناتا 2024 وسعرها.

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قائمة أسعار سوناتا 2024 في السوق السعودى

الجدير بالذكر، بعد ظهور هيونداى سوناتا 2024 لأول مرة في معرض سيول للسيارات 2023 ، يقوم الكثير بالسؤال عن سعر سوناتا 2024 في السوق السعودي ، حيث انه من المقرر أن تصل هيونداي سوناتا بالكامل إلى الأسواق العالمية في وقت لاحق من هذا العام ، هيونداي سوناتا 2024 بجميع فئاتها ؛

أهم مواصفات هيونداي سوناتا 2024

تجدر الأشارة الى، قامت شركة هيونداي الكورية الجنوبية ، بالأعلان عن سيارة هيونداي سوناتا الجديدة موديل 2024 ، إلفيس ريفت ، حيث تعد أبرز مواصفات سيارة هيونداي سوناتا الجديدة، كالاتى: