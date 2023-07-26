على طريقة الصهاينة.. مليشيا الحوثي الإرهابية تهجر العشرات من مناطقهم بالجوف

المنامة - ياسر ابراهيم - تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، عملية تهجير جماعية واسعة ضد السكان من أهم الأودية الزراعية الخصبة في محافظة الجوف، على طريقة الاحتلال الصهيوني في فلسطين.



وقالت مصادر قبلية ومحلية لـ"يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي الإرهابية أجبرت العشرات من السكان على ترك منازلهم في مديرية المراشي وهجرتم إلى الصحراء في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.



وأوضحت، أن عملية التهجير الجديدة استهدفت عشرات الأسر من قرية الحيفة في وادي المذاب بمديرية المراشي المحاذية لمحافظة عمران.



وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي عددا من الأطفال والنساء والرجال ينقلون ما خف من أثاثهم من القرية متوجهين إلى الصحراء في المحافظة تحت ضغط الأطقم الحوثية العسكرية.



وتعد هذه التهجير هي الرابعة وفق رصد خاص لـ"يمن شباب نت"، شملت عددا من القرى والقبائل أهمها قبائل ذو زيد في مديريتي المرشي وبرط العنان".



ومؤخرا نشرت مليشيا الحوثي الإرهابية مئات الأطقم العسكرية لعناصرها في محافظة الجوف، وبدأت محاصرة عدد من القبائل بشكل متزامن مثل بني نوف وذو محمد وهمدان في عدد من مديريات المحافظة.



كما تشهد المديريات المشرفة على وادي مذاب الزراعي عمليات تهجير وحروب منتظمة ضد القبائل تديريها المليشيا الحوثية منذ بداية الهدنة السنة الماضية.