وزير الدفاع اليمني يبحث مع نظيره التركي التعاون في جوانب التدريب والتأهيل

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، اليوم الأربعاء، مع نظيره التركي الفريق يشار غولر، التعاون بين البلدين في جوانب التدريب والتأهيل.



جاء ذلك خلال لقاء بين الوزيرين حضره الملحق العسكري لليمن في تركيا اللواء الركن عسكر زعيل ومدير مكتب وزير الدفاع اللواء الركن عبدالحكيم الشعيبي في مدينة إسطنبول، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وأشار الداعري، إلى عمق العلاقات التاريخية بين اليمن وتركيا، منوها إلى التطور الكبير الذي تشهده تركيا في الصناعات العسكرية وما شاهده في معرض IDFE للصناعات الدفاعية.



وتطرق وزير الدفاع إلى طبيعة الأوضاع في اليمن في ظل تعنت مليشيا الحوثي الإرهابية ورفضها للجهود الدولية لإحلال السلام، مشيرًا إلى خطرها على الملاحة الدولية وطريق التجارة العالمي.



ومن جهته، رحب وزير الدفاع التركي بالفريق الداعري، لافتا إلى العلاقات اليمنية التركية العميقة، متمنيًا عودة الأمن والاستقرار والسلام لليمن.

