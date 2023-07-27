تعز.. وفاة امرأة وطفلتها غرقًا في أحد خزانات المياه بـ"جبل حبشي"

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي امرأة وطفلتها، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، غرقا في أحد خزانات المياه، في إحدى البلدات، بريف محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن الطفلة "رهف عفيف"، توفيت مع والدتها غرقا في خزان المياه، في قرية ذاريه، بمديرية جبل حبشي، محافظة تعز.

وأوضحت المصادر، أن رهف، توفيت أثناء ذهابها لجلب الماء، وحين حاولت والدتها إنقاذها ولكنها لم تنجح فغرقت بجوارها.

ولقي العشرات من الأطفال اليمنيين حتفهم، غرقًا في خزانات المياه والسدود، نتيجة صعوبة جلب المياه خصوصا في المناطق الريفية.