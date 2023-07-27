وجه انتقادات لاذعة لها.. مليشيا الحوثي تخطف صحفيًا موالٍ لها في صنعاء 

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا الحوثي، مطلع الاسبوع الجاري، صحفيًا موال لها، في العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر إعلامية، إن مليشيا الحوثي اختطفت الصحفي "مجدي عقبة" والذي يعمل في مؤسسة الثورة للصحافة والنشر، الخاضعة لسيطرة المليشيا بصنعاء.

وحسب المصادر، فقد اختطفت المليشيا الصحفي مجدي عقبة، والذي يعمل لصالحها، على خلفية الانتقادات التي بدأ بهاجم بها جماعته، على خلفية الفساد المستشري، وقرارتها الطائفية أخرها فصل الطلاب عن الطالبات.

وبحسب المصادر خطفت مليشيا الحوثي الصحفي مجدي عقبة قبل أيام وأخفته في أحد سجونها، في ثاني حادث خلال أسبوع واحد.

وكانت مليشيا الحوثي قد خطفت محمد عباس الشهاري بعد انتقادات وجهها لأحمد حامد وعبدالمحسن الطاووس القيايين في المليشيا الذين يسيطران على أموال المساعدات.