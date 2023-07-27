بن عزيز: الجيش سيصل صنعاء ومعه كل أبناء اليمن للقضاء على الحوثيين

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، الأربعاء، أن طلائع القوات المسلحة ستصل صنعاء، ومعها كل أبناء الشعب اليمني، وخلفها كل الشعوب العربية والإسلامية والإنسانية أجمع.

جاء ذلك خلال تنظيم قيادة المنطقة العسكرية السابعة، مسيرة عسكرية شاركت فيها قوات الاحتياط التابعة للمنطقة الدورة الثالثة صاعقة لمسافة 40 كم، وفقا لموقع الجيش سبتمبر نت.

وقال الفريق بن عزيز، مخاطباً الضباط والصف والجنود أثناء انطلاقهم في المسير: "أنتم أيها الأبطال حملة مشروع الأمن والسلام في اليمن، وأنتم من سيتحقق على أيديهم النصر لليمن".

وأضاف: سنقضي على ذراع إيران في اليمن وسنعيد لبلادنا الأمن والاستقرار والسلام، و"سيندم كل من تقاعس عن المشاركة معكم في الدفاع عن النظام الجمهوري والعدالة والمساواة وصناعة النصر".

وأشاد رئيس هيئة الأركان العامة، بالقدرات البدنية والمهارية العالية لمنتسبي العسكرية السابعة، مُحيياً كل الوحدات العسكرية التي تواجه المشروع الإيراني على امتداد مسرح العمليات القتالية في أرض الوطن.

