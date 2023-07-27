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عدن - ياسمين التهامي - سعر الذهب في السعودية الخميس 13 يوليو 2023.. عيار 24 يسجل هذا الرقم 2023/07/27 الساعة 08:45 صباحاً (جهينةيمن) سعر الذهب اليوم في السعودية 13 يوليو 2023 سعر الذهب ريال سعودي دولار أمريكي عيار 24 235.64 62.84 عيار 22 216 57.6 عيار 21 206.18 54.99 عيار 18 176.73 47.13 عيار 14 137.46 36.66 عيار 12 117.82 31.42 - سعر أوقية الذهب في السعودية سجل 7329.16 ريال، ما يعادل 1954.57 دولارا. - سعر كيلو الذهب في السعودية سجل 235638.11 ريال، ما يعادل 62840.93 دولارا. اقراء ايضاً :

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