شكرا لقرائتكم خبر عن راقي شرعي بالسعودية: ظهور هذه العلامات عليك تدل على أنك مصاب بالعين أو الحسد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - راقي شرعي بالسعودية: ظهور هذه العلامات عليك تدل على أنك مصاب بالعين أو الحسد
كشف الراقي الشرعي السعودي الشيخ جمعان السلطاني، عن العلامات التي تظهر على الشخص تدل على أنه مصاب بالعين أو الحسد ويحتاج إلى الرقية.
وأوضح خلال لقاء له مع برنامج "سيدتي" المذاع على قناة روتانا خليجية: أن هذه الأعراض هي: "
الضيق في الصدر، التثاؤب الكثير، التوتر والقلق، وأيضا يجد الإنسان حدوث تغير في حياته وفي طلب العلم"، مشيرا إلى ضرورة التأكد من هذه العلامات بعد الرقية عليه، وتعبه وتأثره بآيات العين والحسد وذلك خلال جلسة أو جلستين أو 5 جلسات، حسب نوع المرض لدى الشخص.
اقراء ايضاً :
كانت هذه تفاصيل خبر راقي شرعي بالسعودية: ظهور هذه العلامات عليك تدل على أنك مصاب بالعين أو الحسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.