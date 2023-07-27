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عدن - ياسمين التهامي - راقي شرعي بالسعودية: ظهور هذه العلامات عليك تدل على أنك مصاب بالعين أو الحسد

كشف الراقي الشرعي السعودي الشيخ جمعان السلطاني، عن العلامات التي تظهر على الشخص تدل على أنه مصاب بالعين أو الحسد ويحتاج إلى الرقية.

وأوضح خلال لقاء له مع برنامج "سيدتي" المذاع على قناة روتانا خليجية: أن هذه الأعراض هي: "

الضيق في الصدر، التثاؤب الكثير، التوتر والقلق، وأيضا يجد الإنسان حدوث تغير في حياته وفي طلب العلم"، مشيرا إلى ضرورة التأكد من هذه العلامات بعد الرقية عليه، وتعبه وتأثره بآيات العين والحسد وذلك خلال جلسة أو جلستين أو 5 جلسات، حسب نوع المرض لدى الشخص.

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