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عدن - ياسمين التهامي - أخصائي نفسي سعودي يحذر الأزواج من كتابة منازلهم بأسماء زوجاتهم ويكشف عن سببين خطيرين!!

حذر الأخصائي النفسي الدكتور عبد العزيز الدواس، الأزواج من كتابة المنزل باسم زوجاتهم.

الحالة الأولىوروى الدواس قصة زوج كتب منزل باسم زوجته، وبعد ذلك توفى وتزوجت الزوجة من رجل آخر، ثم توفيت هي الأخرى، والآن الزوج الأخير يطالب أبناء الزوج الأول بميراثه في زوجته.

الحالة الثانية

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وأضاف الأخصائي النفسي أنه هناك رجل كتب منزله باسم زوجته، ثم طلبت الطلاق منه، وبعد الطلاق قالت له خذ أولادك.

نصيحة

ونصح الدواس الأزواج: “إذا كان عندك بنات، أكتب البيت وقف”، متابعًا: “إذا كان عندك ورث اكتب لها جزء، لكن لا تكتب البيت باسم زوجتك، شوفنا بعض الحالات وهي تبكي وضاع فيها الأبناء”.