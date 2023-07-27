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عدن - ياسمين التهامي - قلة أشعة الشمس ليست السبب الوحيد.. إليك أبرز أسباب نقص فيتامين د المهم جداً لصحة الجسم
ينتج الجسم فيتامين د. من أشعة الشمس المباشرة على الجلد. عندما يكون في الهواء الطلق. لذلك قد يكون الشتاء هو الوقت الذي يكون فيه نقص فيتامين د أكثر شيوعاً. ليس هذا السبب الوحيد. تعرف معنا على أسباب نقص فيتامين د.
بعض الأمراض الوراثية لدى الأطفال بسبب زيادة في إفراز الفوسفور في الكلية.
الإصابة ببعض الأمراض كأمراض الكبد والكلى.
تناول بعض الأدوية كأدوية الصرع.
عدم التعرض الكافي والمباشر لأشعة الشمس.
الخضوع لعملية جراحية لإنقاص الوزن.
السمنة. حيث يؤدي الوزن الزائد الى تراكم فيتامين د في الدهون.
التدخين بشكل مفرط.
حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي كأمراض الأمعاء الالتهابية.
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