شكرا لقرائتكم خبر عن شاب سعودي يكسر جوال صديقه ثم يفاجئه بآيفون جديد .. شاهد: ردة فعل الأخير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاب سعودي يكسر جوال صديقه ثم يفاجئه بآيفون جديد .. شاهد: ردة فعل الأخير

وثق مقطع فيديو ردة فعل شاب بعدما قام صديقه بكسر جواله، قبل أن يفاجئه الأخير ويهديه جوال آيفون.

وأظهر الفيديو تجمع عدد من الشباب، تظاهر أحدهم بالقيام بتصليح جوال شاب آخر، ثم قام بكسر الجوال.

اقراء ايضاً :

وأبان الفيديو ردة فعل غاضبة لصاحب الجوال، وقام بالصراخ وتساءل عن سبب قيام صديقه بكسر الجوال وحاول الاعتداء عليه بالضرب ، فيما تدخل آخرون لتهدئته. مشيرين إلى أنه أحضر له هدية.

وفي اللقطات التالية من الفيديو ظهر صديق الشاب وهو يقدم له هدية جوال آيفون أحدث موديل، وجلس الأخير هادئا.

https://t.co/ot5vW6ZXBy