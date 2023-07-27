شكرا لقرائتكم خبر عن أحرّ أيام الصيف.. "الزعاق": ودعنا زدحة القيظ وباقٍ الجمرة ومدتها 26 يومًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحرّ أيام الصيف.. "الزعاق": ودعنا زدحة القيظ وباقٍ الجمرة ومدتها 26 يومًا

أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق أن أهم الأجرام السماوية عند العالم هي الشمس والقمر والشعرى، والشعوب البدائية عبدت الشمس والقمر، والعرب عبدوا الشعرى

وأضاف "الزعاق" أن الشعرى هو النجم الأوحد الذي ذُكِر اسمه في القرآن الكريم، والبعض يسميه العبور لأنه يعبر المجرة، وآخرون يسمونه الشعرى اليمانية؛ لأنه يقع فوق اليمن، والعامة يسمونه "المرزم"

ليوم آخر مربعانية القيظ وغداً الأحد :

أول جمرة القيظ وتعتبر أمتداداً للأيام الأحر في السنة ومدتها 39 يوماً وفيها تبدأ الرطوبة بالتشكل على السواحل وتتخلق السحب الكاتمة للأجواء

وبانتهائها يبدأ الحر اللاهب ينكمش

وسنحس ببداية تحسن الأجواء في الثلث الأول من محرم القادم (أول سبتمبر) pic.twitter.com/nnPHDkJu6E — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) July 11, 2020

اقراء ايضاً :

من: اليمن الآن

وتابع في فيديو على حسابه بـ"تويتر" أن المرزم هو موسم الغبيرة على جازان وموسم الأمطار الخريفية على عمان واليمن

وذكر الدكتور الزعاق، أن "القيظ" 3 أشهر بداية وشدة ونهاية، فالبداية من مربعانية "القيظ" وفيه يكون نجم الثريا، والثاني يسمى جمرة القيظ ويمتاز بشدة الحر، أما الثالث فتقل فيه شدة الحرارة.