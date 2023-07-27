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عدن - ياسمين التهامي - النصر السعودي يتعادل إيجابيا مع إنتر ميلان ضمن جولته الصيفية في اليابان 2023

خاض فريق النصر السعودي مباراة ودية اليوم الخميس 27 يوليو 2023 مع نظيره إنترميلان، على ملعب ناغاي، في أوساكا، ضمن جولته الصيفية في اليابان، والتي كشف عنها في وقت سابق، استعدادا للموسم الجديد 2023 – 2024، خاصة وأن نادي النصر السعودي ينوي أن يعود بقوة على ساحة البطولات بعدما خرج من موسم 2022 – 2023 بدون اقتناص بطولة واحدة.

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من: اليمن الآن

وتعد مباراة النصر وإنتر ميلان اليوم ثاني المباريات الودية التي خاضها الفريق ضمن جولته في اليابان، حيث جمعت الودية الأولى بينه وبين باريس سان جيرمان الـ25 من يوليو الماضي 2023، لتنتهي بالتعادل السلبي بين الفرقتين، فيما خاض النصر 4 مباريات ودية ضمن جولته في البرتغال ضد سليتا فيقو الإسباني، فارينس، الفيركا البرتغالي، بنفيكا.

مباراة النصر وإنتر ميلان

أشعل النصر السعودي الحماس في بداية مباراة اليوم بعدما سدد عبدالرحمن غريب الهدف الأول للنصر في مرمى الإنتر، في الدقيقة الـ23 من عمر الشوط الأول، وقبل أن ينتهي بدقائق قليلة سدد دافيد فراتيسي هدف التعادل والأول لفريقه "إنتر ميلان" في شباك النصر في الدقيقة الـ44.

فيما انتهى الشوط الثاني بين الفرقتين بالتعادل السلبي، لتنتهي المباراة الودية الثانية في معسكر النصر في اليابان ضد إنتر ميلان بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

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تشكيل فريق النصر السعودي في مباراة اليوم

اعتمد النصر السعودي خطة 1-3-2-4 اليوم بقيادة البرتغالي لويس كاسترو، وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حارس المرمى: نواف العقيدي.

لاعبو خط الدفاع: سلطان الغنام، علي العوجامي، عبدالله مادو، تيليس.

لاعبو خط الوسط: بروزوفيتش، سيكو فوفانا، خالد الغنام، تاليسكا، عبدالرحمن غريب.

لاعبو خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.