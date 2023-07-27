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عدن - ياسمين التهامي - الحج والعمرة تكشف عن إجراء مهم حال التأخر عن موعد أداء العمرة

كشفت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس "تويتر سابقاً"، عن إجراء مهم حال التأخر عن موعد أداء العمرة.

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الالتزام بمواعيد العمرة

وتفصيلاً، فقد أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لأداء العمرة، وأوضحت الإجراء المتبع حال التأخر عن الموعد.

تأخير أداء العمرة

وقالت الحج والعمرة، في تغريدة على منصة إكس "تويتر سابقاً"، "عند أداء العمرة تأكد أخي المعتمر من الحضور في الموعد المحدد في التصريح".

إلغاء التصريح وتحديد موعد جديد

وأوضحت، أنه في حال عدم التمكن من الحضور في الموعد المحدد، يمكنك إلغاء التصريح وتحديد موعد جديد.

حملة توعوية عن حقوق المعتمرين

ومؤخراً، أطلقت وزارة الحج والعمرة، حملة توعوية عن حقوق المعتمرين وزوّار المسجد النبوي الشريف، بهدف تعريف ضيوف الرحمن القادمين من مختلف أنحاء العالم على حقوقهم التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوّار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة، لينعموا برحلة إيمانية ميسرة وآمنة.

وتركز الحملة على مواد اللائحة ذات الصلة بالعلاقة التعاقدية بين المرخَّص لهم والمعتمرين من خارج المملكة العربية السعودية، سواءً كان المرخّص لهم شركات داخل المملكة أو وكلاء من خارجها.

وحثّت الوزارة المعتمرين الاطلاع على اللائحة عبر قسم الوثائق في موقعها الإلكتروني، مشيرةً، إلى أنها تنص على حقهم في الحصول على الخدمات بأمانة وإخلاص، في جميع محطات رحلتهم التي تشمل إجراءات القدوم، والاستقبال، والتنقل، والإقامة، والمغادرة.

وأفادت بأن الوثيقة تم نشرها على البوابة الالكترونية للوزارة باللغة العربية وستة لغات وهي: (الإنجليزية – الفرنسية – الفارسية- التركية – الأوردو – الملايو)، ويمكن الاطلاع عليها من خلال https://www.haj.gov.sa/umdocum

بدء موسم العمرة

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت في 11 يوليو 2023، عن بدء موسم العمرة من خلال إصدار التصاريح اللازمة عبر تطبيقي "نُسُك أو توكلنا"، للمواطنين والمقيمين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها.

إصدار تأشيرات العمرة

كما أعلنت الوزارة، حينها عن ترحيبها بالمعتمرين من خارج السعودية، وبدئها إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة، من خلال تقديم طلب عبر http://https//www.nusuk.sa/ar/about على أن يكون موعد قدومهم السعودية ابتداءً من غُرّة محرم 1445هـ.

منصة نسك

"منصة نسك" هي أحد المنصات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، من واقع مسؤوليتها في خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تمكينهم من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وذلك وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية، لضمان توفير أجوا روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.